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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fabrikayı Ziyaret Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Fabrikayı Ziyaret Etti
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde banyo dolapları üreten fabrikayı ziyaret ederek, fabrikanın yönetim kurulu başkanı ve çalışanlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Vali Aslan, fabrikanın ülke ekonomisine katkılarından dolayı teşekkür etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, ülke ekonomisine katkı sunan ve Düzce'de üretimlerini sürdüren fabrikalara ziyaretleri çerçevesinde son olarak Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan banyo dolapları üretimi yapan fabrikayı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Vali Selçuk Aslan, Düzce'de ülke ekonomisine katkıda bulunan fabrikalara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Düzce'de gelişimini sürdüren Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde ki Banyo mobilyaları üretimi yapan fabrikayı Düzce Valisi Selçuk Aslan ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Firmanın yönetim kurulu başkanı Ömer Yılmaz ile bir araya gelen Vali Aslan, fabrika hakkında bilgiler alırken, fabrika içinde çalışmalarda bulunan personelleri de ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Aslan yaptığı açıklamada, "İlimiz ihracatı ve istihdamına sağladıkları katkı dolayısıyla fabrikanın yönetim kurulu Başkanı Ömer Yılmaz ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Yerel Haberler Selçuk Aslan Ekonomi Yaşam

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