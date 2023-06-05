Düzce Ticaret ve Sanayi Odası müteahhit firmaları ile Düzce Belediyesi yetkililerini bir araya getirdi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na(DTSO) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren müteahhit firmalar ile Düzce Belediyesi'nin ilgili birim yetkilileri DTSO ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda müteahhitlik firmalarının Düzce Belediyesi ile ilgili sorun ve çözüm önerileri gündeme getirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na(DTSO) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren müteahhit firmalar ile Düzce Belediyesi'nin ilgili birim yetkilileri DTSO ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın, DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, meslek komite üyeleri ile çok sayıda müteahhitlik firması yetkilisi katılım sağladı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'de özellikle 99 depremlerinden sonra inşaat sektörü hızla gelişerek bugünlere gelindiğini belirterek "Odamızın en kalabalık meslek gruplarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Hem gelişmiş olması hem de çok firmamız olması dolayısıyla da diğer sektörlerden daha fazla soruna sahip oluyor. İnşaat sektörü birçok sektörü doğrudan etkileyen, istihdamı yüksek, katma değeri yüksek bir sektör olması dolayısıyla hem iş insanlarımız hem de ilimiz için çok önemli. Sizlerin sorunlarına çözüm yolları aramak, muhatabımız olan kamu kuruluşları ile koordineli şekilde çözüme ulaşmak odamızın başlıca görevleri arasında" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından müteahhitlik firmalarının Düzce Belediyesi ile ilgili sorun ve çözüm önerileri gündeme getirildi. Müteahhitlik firmaları temsilcileri ağırlıklı olarak ruhsat bedelleri, ruhsat veriliş süreleri, altyapı çalışmaları konularındaki sorunları gündeme getirirken, Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın, soruları cevaplandırdı.

Toplantı sonucunda tek gündemli genişletilmiş istişare toplantılarının yapılmasına ve bu toplantıların periyodik olarak düzenlenmesine karar verildi. - DÜZCE