Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Küçük Sanayi Sitesi'nin sorunları için toplantı düzenledi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Küçük Sanayi Sitesi'nin (KSS) yaşadığı sel felaketi sonrası ortaya çıkan sorunlar için bir toplantı düzenledi. Toplantıda, KSS'nin altyapı ve genel sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi adına acil önlemler alınması kararlaştırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) geçtiğimiz ay yaşanan selde mağdur olan Küçük Sanayi Sitesi (KSS) sorunları için toplantı yapıldı.

DTSO Gıda dışı imalat sanayi, makine, metal, kauçuk sanayileri ile oto yedek parça imalat ve satışları, oto bakım ve servisleri, akaryakıt istasyonları meslek komitesi müşterek toplantıda bir araya gelerek KSS'nin sorunlarıyla alakalı olarak çalışma yapılması konusunda fikir alış verişinde bulunuldu.

Düzenlenen müşterek komite toplantısına DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcıları Cemal Aksan ve İbrahim Canpolat, Düzce Demirciler Odası Başkanı Murat Geçici, meslek komitesi üyeleri katıldı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan su baskını ile bir kez daha gündeme gelen KSS'nin altyapı ve genel sorunlarıyla ilgili kurumların alması gereken önlemler ile önümüzdeki süreçte yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilebilmesi adına acil önlem alınması gereken konular gündeme getirildi.

Ağustos ayı içinde, DTSO ev sahipliğinde, KSS esnaflarının toplu şekilde yer alacakları, ilgili kamu kurumlarının da davet edileceği istişare toplantısı yapılmasına karar verilirken, toplantıya kadar olan sürede de sorunların detaylı şekilde araştırılmasına, gündemin bu araştırmalar sonucunda oluşturulmasına karar verildi.

DTSO Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, "Hemen her yağmurda sorun yaşayan ve oradaki üyelerimize maddi zarar yaşatan KSS'nin sorunları için detaylı bir çalışma yapma niyetindeyiz. Gerek kamu kurumlarımız gerekse oradaki üyelerimiz ile hızlıca koordine olarak sorunlarımızı tespit edip, ilgili kamu kurumları ile gerekli yazışmaları yapacağız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE