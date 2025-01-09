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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 2025 Bütçesi Kabul Edildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 2025 Bütçesi Kabul Edildi
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası meclisi, 2025 yılı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti. Toplantıda önerge ile yapılan yeni düzenlemeler sonrasında bütçe oylamaya sunuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası meclisi 2025 yılı bütçesi görüşmeleri amacıyla olağanüstü olarak toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Tanju Acar, gündem maddelerini meclis üyelerine aktardı. 2025 yılı bütçesi oylamaları öncesinde meclis üyeleri tarafından verilen önerge ile bütçede yeni düzenlemeler talep edildi. Düzenlemelerin yapılması için verilen aranın ardından yeniden bir araya gelen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda yeniden revize edilen 2025 yılı bütçesinin oylamasına geçildi. 2025 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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