Düzce Ticaret Borsasında Tombul Kabuklu Fındık Kilogramı 99,63 Liradan Satıldı
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Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 99,63 liradan satıldı. DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: İnek Sütü (Litre) - 11,46 TL, Tombul Kabuklu Fındık (Kg) - 99,63 TL, Defne Yaprağı Yaş (Kg) - 26,50 TL. HMS: Hazır Müstahsil Satış
Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 99,63 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|İnek Sütü
|Litre
|HMS
|11,46
|Tombul kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|99,63
|Defne yaprağı yaş
|Kg
|HMS
|26,50
Kaynak: AA / Ekonomi