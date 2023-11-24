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Düzce Ticaret Borsasında Tombul Kabuklu Fındık Kilogramı 99,63 Liradan Satıldı

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Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 99,63 liradan satıldı. DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: İnek Sütü (Litre) - 11,46 TL, Tombul Kabuklu Fındık (Kg) - 99,63 TL, Defne Yaprağı Yaş (Kg) - 26,50 TL. HMS: Hazır Müstahsil Satış

Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 99,63 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
İnek SütüLitreHMS11,46
Tombul kabuklu fındıkKgHMS99,63
Defne yaprağı yaşKgHMS26,50
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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