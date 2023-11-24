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Düzce Ticaret Borsasında Tombul Kabuklu Fındık Kilogramı 99,63 Liradan Satıldı

Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 99,63 liradan satıldı. DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: İnek Sütü (Litre) - 11,46 TL, Tombul Kabuklu Fındık (Kg) - 99,63 TL, Defne Yaprağı Yaş (Kg) - 26,50 TL. HMS: Hazır Müstahsil Satış