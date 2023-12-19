Düzce Ticaret Borsasında Tombul Kabuklu Fındık Kilogramı 97,40 Liradan Satıldı
Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan satıldı. DTB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.
Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Siyah pirinç
|Kg
|HMS
|46
|Tombul kabuklu fındık
|Kg
|HMS
|97,40
|Silaj mısır
|Kg
|HMS
|104,50
|Yumurta
|Kg
|HMS
|2,78