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Düzce Ticaret Borsasında Tombul Kabuklu Fındık Kilogramı 97,40 Liradan Satıldı

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Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan satıldı. DTB'de işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Siyah pirinçKgHMS46
Tombul kabuklu fındıkKgHMS97,40
Silaj mısırKgHMS104,50
YumurtaKgHMS2,78
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

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