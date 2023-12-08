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Düzce Ticaret Borsasında Tombul Kabuklu Fındık Kilogramı 104,50 Liradan Satıldı

8 Aralık 2023 12:29 Son Güncelleme: 12:30 Abone Ol

Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 104,50 liradan satıldı. DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Kuru mısır (4,97 TL/kg), Tombul kabuklu fındık (düşük randıman) (73,00 TL/kg), Tombul kabuklu fındık (levant) (104,50 TL/kg), Ayçiçeği çerezlik (50,47 TL/kg). HMS: Hazır Müstahsil Satış