Düzce Ticaret Borsasında Tombul Kabuklu Fındık Kilogramı 104,50 Liradan Satıldı
Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 104,50 liradan satıldı. DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle: Kuru mısır (4,97 TL/kg), Tombul kabuklu fındık (düşük randıman) (73,00 TL/kg), Tombul kabuklu fındık (levant) (104,50 TL/kg), Ayçiçeği çerezlik (50,47 TL/kg). HMS: Hazır Müstahsil Satış
Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 104,50 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|Satış Şekli
|Ortalama
|Kuru mısır
|Kg
|HMS
|4,97
|Tombul kabuklu fındık (düşük randıman)
|Kg
|HMS
|73,00
|Tombul kabuklu fındık (levant)
|Kg
|HMS
|104,50
|Ayçiçeği çerezlik
|Kg
|HMS
|50,47