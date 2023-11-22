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Düzce Ticaret Borsası'nda Tombul Kabuklu Fındık Kilogramı 95,16 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri
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Düzce Ticaret Borsası'nda tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,16 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin ortalama fiyatları da açıklandı.

Düzce Ticaret Borsası'nda (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 95,16 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜrünBirimSatış ŞekliOrtalama
Mısır silajıKgHMS2,04
Tombul kabuklu fındıkKgHMS95,16
MısırKgHMS4,32
Ihlamur yapraklı çiçekKgHMS400
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: AA / Ekonomi

Mısır Düzce Tarım Ekonomi Haberler

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