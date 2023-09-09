Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Yığılca'da fındık ihracatı yapan tesisi ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Yığılca'da fındık ihracatı yapan tesisi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tarım sektörü ziyaretleri çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun Yığılca'da ihracat yapan fındık kırım tesisini ziyaret etti. Ziyarette işletme sahibinden tesisin çalışma yapısı hakkında bilgi alıp bölgedeki fındık sektörü hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Düzce'de buna benzer 15 fındık işleme tesisinin olduğunu ve toplam yıllık 268 bin ton kapasite ile çalıştığını belirtiği açıklamada; "İlimizde 2023 yılı Ocak-Ağustos ayı döneminde Düzce İl Tarım ve Orman müdürlüğünce ihracata yönelik toplam 1049 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir. Fındık ve yan ürünleri için düzenlenen 293 ihracat sertifikası ile 3 bin 479 ton, diğer gıda maddeleri için düzenlenen 290 ihracat sertifikasına karşılık 7 bin 662 ton ürün ihracatı gerçekleşmiştir. Ayrıca ilimizden kereste, ağaç kaplama ürünleri, orman ürünleri, hamur mayası, sandık ve süs bitkisi içinde toplam 466 adet ihracat sertifikası düzenlenerek ülkemize döviz girdisi sağlanmıştır" dedi. - DÜZCE