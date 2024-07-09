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Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Damızlık Koç/Teke Alımı Desteklemesi Başladı

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Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, damızlık koç/teke alımı desteklemesi başvurularının başladığını duyurdu. Yetiştiricilere hayvan başına 2 bin TL destekleme ödemesi yapılacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü damızlık koç/teke alımı desteklemesi müracaatları başladığını duyurdu. Bakanlıkça kurulan koç teke merkezlerinde yetiştirilen damızlık koç tekeleri satın alan yetiştiricilere hayvan başına 2 bin TL destekleme ödemesi yapılacağı bildirildi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü destek ödemeleriyle ilgili bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada "Koç/Teke alımı yapan yetiştiricilerimiz desteklenecektir. Bakanlığımız ıslah programlarından halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projeleri elit sürülerinden veya Bakanlıkça kurulan koç teke merkezlerinde yetiştirilen damızlık koç tekeleri satın alan yetiştiricilere hayvan başına 2 bin TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Bu desteklemeyle, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı ülkesel projesinde yetiştirilen damızlık koç/tekelerin taban sürülere yayılmasının sağlanması, verim kayıtları tutulan, uzun çalışmalar sonucunda elde edilmiş damızlık vasıflı hayvanların erken kesime gitmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Destek ödemesinden yararlanmak isteyenlerin sağlayacağı şartlar ise şu şekilde sıralandı: "Desteklemeden yararlanacak koç/tekelerin küpelenmiş ve TÜRKVET'te kayıtlı olması. Koç/teke alacak yetiştiricinin alacağı koç/teke ile aynı ırkta (saf-melez) en az 25 baş dişi hayvana sahip olması. Yetiştiricilerin talepte bulunacakları işletmenin 1/1/2023 tarihinden önce TÜRKVET'te kayıt altına alınmış ve aktif olması gerekmektedir. Yetiştiriciler, Damızlık Koç Teke Merkezlerinde ıslah programlarının elit sürülerinden alınarak yetiştirilen veya doğrudan elit sürü işletmelerinde yetiştirilen damızlık koç/tekelerden satın alabilecektir.

Yetiştiriciler hayvan sayıları dikkate alınarak koç/teke sayısı 50 baş anaç hayvana 1 baş koç veya teke olacak şekilde, en fazla 5 baş koç veya teke desteklemesi için talepte bulunulabilecektir."

Destek başvurularının 31 Temmuz 2024 tarihine kadar İl/İlçe müdürlüklerine yapılacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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