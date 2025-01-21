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Düzce Tarım Müdürlüğü 2024 Destekleme Listelerini Askıya Çıkardı

Düzce Tarım Müdürlüğü 2024 Destekleme Listelerini Askıya Çıkardı
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Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı birinci dönem buzağı/malak ve kuzu/oğlak destekleme listelerinin askıya çıktığını duyurdu. Yetiştiricilerin, 24 Ocak 2025'e kadar listeleri kontrol etmeleri istendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2024 yılı birinci dönem buzağı/malak ve kuzu/oğlak destekleme listelerinin askıya çıktığını duyurdu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2024 yılı 1.dönem Buzağı/Malak Desteklemeleri askı listesi ve 2024 yılı 1.Dönem Kuzu/Oğlak Desteklemeleri askı listesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Ek Binasında (Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzde) ve İlçe Müdürlüklerimizde 24 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar askıya çıkarılmıştır. Yetiştiricilerimizin bu süre zarfında listeleri kontrol ederek varsa eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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