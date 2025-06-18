Düzce Orman Ürünleri İhracatında Önemli Artış

Düzce Orman Ürünleri İhracatında Önemli Artış
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Düzce, orman ürünleri üretimini artırmak için çalışmalar devam ederken, yılın ilk 5 ayında toplam 8 bin 99,5 ton orman ürününün ihracatı gerçekleştirildi. Ayrıca, 300 dönümlük alanda Mobilya Kent kurulması planlanıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin orman ürünleri üretiminin arttırılması için çalışmaları sürürken yılın ilk 5 ayında toplam 8 bin 99,5 ton orman ürünü ihraç edildi.

Orman ürünleri alanında önemli bir yere sahip olan Düzce'den yılın ilk 5 ayında toplam 8 bin 99,5 ton orman ürünün ihracatı yapıldı. Ayrıca Düzce'de 300 dönümlük alanda Mobilya Kent kurulması için çalışma yapıyor. Yapılacak çalışma ile Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat ile gücünü de arttırmış olacak.

Düzce'de 2024 yılında da 13 bin 578 ton orman ürünü ihraç edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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