Düzce'nin Şubat Ayı İhracat ve İthalat Verileri Açıklandı

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Düzce'nin ihracat ve ithalat verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Düzce'de şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 27 milyon 670 bin dolar, ithalat 20 milyon 130 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE