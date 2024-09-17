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Düzce'nin İhracat Rakamları Yüzde 14,77 Arttı

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Düzce, Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ihracat rakamlarını geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 14,77 oranında artırdı. Düzce'nin gelişimi ve sanayicilerin çabaları sayesinde gerçekleşen bu artış, bölgedeki katma değeri yüksek yatırımların etkisini göstermektedir.

Ticaret Bakanlığı'nın TÜİK ve Bakanlık verilerine dayandırılarak açıklamış olduğu, faaliyet ilerine göre ihracat tablosunda Düzce, ihracat rakamlarını geçen yılın Ağustos ayına oranla yüzde 14,77 oranında artırdı.

Düzce'nin her alanda gelişmeye, üretmeye devam ettiğini belirten Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Organize Sanayi Bölgelerindeki katma değeri yüksek yatırımların artması, ilimizdeki Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliği çalışmaların yoğunluğu ve Düzceli yatırımcıların olağan üstü çabasıyla her geçen gün Düzce'nin üretim, ihracat rakamları yükselmeye devam etmektedir. Sanayicilerimiz, global pazardaki tüm zorluklara rağmen ihracata devam etmekte ve ülkemize katma değer sağlamaktadır. Geçen yıl Ağustos ayında 152 milyon 483 bin 412 TL olan rakam bu yıl 175 milyon 2 bin 628 TL olarak artış sağlamıştır. Katkısı olan tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İhracat rakamları, titizlikle çalışmalarını sürdürmüş olduğumuz Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün önemini de ortaya çıkarıyor. 4 bin 500'ün üzerinde üyesi, 500'den fazla sanayici üyesi, 155 ülkeye yapılan direkt ihracatı ile Düzce Üretiyor, Türkiye Kazanıyor diyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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