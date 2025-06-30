Düzce'nin Dış Ticaret Verileri: 42 Milyon Dolar İhracat
Düzce'de mayıs ayında 42 milyon 435 bin dolar ihracat, 19 milyon 590 bin dolar ithalat yapıldı. Türkiye'nin genelinde ihracat yüzde 2,6, ithalat ise yüzde 2,7 arttı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'den 42 Milyon 435 bin dolar ihracat, 19 milyon 590 bin dolar ithalat yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret istatistiklerini göre, ülkemizde mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,6, ithalat yüzde 2,7 arttı. Düzce'de ise mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 42 milyon 435 bin dolar, ithalat 19 milyon 590 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi