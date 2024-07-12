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Düzce Kestane Balı Sağımı Başladı

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Düzce'de coğrafi tescil almış olan Kestane Balı'nın sağımı Düzceli arı üreticileri tarafından yapılmaya başlandı. Kestane balı, lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekmektedir. Sağım işlemi tamamlandıktan sonra ballar paketlenerek sofralara sunulmak üzere hazır hale getiriliyor.

DÜZCE(İHA) – Coğrafi tescil almış Düzce Kestane Balının sağımı Düzceli arı üreticileri tarafından yapılmaya başlandı.

Düzceli arıcılar, büyük emeklerle ürettikleri ve coğrafi işaret tescili almış olan Kestane Balı'nın sağımına yapmaya başladılar. Kestane balı, sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekmektedir. Bu özel balın sağım işleminde, dolu petekler kovandan alınırken, arılara kış mevsiminde yetecek kadar bal bırakılıyor. Sağımın ardından, ballar paketlenerek sofralara sunulmak üzere hazır hale getiriliyor.

Düzce Kestane Balı, bölgemizde yetişen kestane ağaçlarının çiçeklerinden elde edilen monofloral bir baldır. Düzce'de, kovan başına 10 kilo kestane balı üretimi tahmin edilmekte olup, diğer floralara yapılan gezgin arıcılıkla birlikte bu miktar kovan başına 20 kiloya kadar çıkabilmekte.

Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, önder arı yetiştiricilerimizden Mücahit Kılıç'a ait arılıkta kestane balı sağım işlemini yerinde inceledi. Arıcılarla kestane balının sağım teknikleri, mevsim durumu ve verim artışı sağlamanın yolları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Esra Uzun yaptığı açıklamada "İlimizde birçok arı yetiştiricisi tarafından coğrafi işaretli kestane balı üretimi yapılmaktadır. Arıcılarımız oldukça güzel bir sezon geçirmektedir. Mevsim çok iyi geçti, özellikle bir aylık dönemde bölgemizde yağış çok az oldu ve nektar akımı oldukça güzeldi. Dolayısıyla arıcılarımız verimli bir sezon geçirdiler. Sofralarımızda sağlıklı ve kaliteli bal bulunması konusunda arıcılarımızla iş birliği halindeyiz" dedi.

Kestane balının kıvamının ve aromasının son derece güzel olduğunu vurgulayan Uzun; Düzce kestane balının aranan bir bal olduğunu İl Müdürlüğünün girişimiyle Coğrafi İşaret alıp markalaşmasını tamamladığını ve sektörü daha ileriye götürmek için gerekli çalışmaların ve desteklerin verilmeye devam edeceğini belirtip arıcılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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