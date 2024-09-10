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Düzce İş Kulübü'nde İŞ-KUR bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Düzce İş Kulübü'nde görevli iş ve meslek danışmanları, İŞ-KUR'un İş Gücü Uyum Programı (İUP) ve ücretli öğretmenlik konularında iş kulübüne kayıtlı üyeleri bilgilendirdi.

Düzce İş Kulübü'nde görevli iş ve meslek danışmanları İŞ-KUR'un İş Gücü Uyum Programı (İUP) ve ücretli öğretmenlik konularında iş kulübüne kayıtlı üyeleri tek tek arayarak bilgiler verdi.

İŞ-KUR geçtiğimiz yıllarda Toplum Yararına Program (TYP) üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırmak üzere geçici işçiler alırken, bu yıl ise İş Gücü Uyum Programı (İUP) üzerinden işçi almaya başladı. Düzce'de ise Milli Eğitim Müdürlüğü'nde temizlik, bakım ve onarım işlerinde görevlendirilecek 756 kişinin alımı için İUP başvuruları 4-8 Eylül tarihleri arasında toplandı.

Bu yıl ilk kez uygulanan programı bilmeyen Düzce İş Kulübü'ne kayıtlı vatandaşlar, iş ve meslek danışmanları tarafından tek tek aranarak bilgilendirildi. Konusunda uzman personeller tarafından yapılan aramalarda İUP başvuru tarihleri, nasıl başvurulacağı, sigortalılık ve maaş işlemleri ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Öte yandan 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasından hemen önce ücretli öğretmenlik konusunda da Düzce İş Kulübü'ne başvuru yapan öğretmen adaylarına Düzce İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bekir Gürler'le yapılan toplantı sonrası bilgiler aktarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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