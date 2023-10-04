Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bitki koruma ürünleri bayilerine bilgilendirme toplantısı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce bitki koruma ürünleri satışı yapan bayilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzce il genelinde ruhsatlı bitki koruma ürünleri satış yetkisine sahip bitki koruma ürünü bayilerine "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ve Depolanması Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde mevcut çalışmaları, mevzuat değişiklikleri, yeni uygulamaların aktarılması ve kare kod sistemi hakkında bilgiler verildi. Düzenlenen toplantıya İl Tarım Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Doç. Dr. Ayşe Yazlık, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gülden Ak, İlçe Müdürleri, Bitki Koruma Ürünleri Bayi Sorumlu Yöneticileri, Bayi İşletme Sahipleri, İlçe Müdürlüğünde görevli teknik personeller olmak üzere 80 kişi katılım sağladı.

Bitki koruma ürünlerinin kullanılmasının azaltılması amacı ile alternatif mücadele metotlarının uygulanmasının önemine değinen Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun: "İlimizdeki tarımsal arazinin yüzde 80'inin yüzde 12 ve üzeri meyile sahip olduğu özellikle heyelan ve sel riski bulunan alanlarda yabancı otlarla mücadelede yabancı ot ilacının yerine otların 2 yada 3 kez biçilerek mekanik mücadele yönteminin tercih edilmesi gerekiyor. Çiftçilerin Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde yabancı ot mücadelesi için sırt pülverizatörü (mekanik, motorlu, otomatik) veya hidrolik tarla pülverizatörü makine ekipman desteklemelerine başvuru yapılabilir. Ayrıca tarımsal ilaçlarda kayıt ve izlenilebilirlik konusunda 2019 yılından bu yana Bitki koruma ürünleri sisteminin aktif bir şekilde kullanıldığı ilaçların üretim aşamasından nihai tüketiciye kadar takip edilebildiği ve bayilerin sistemi aktif olarak kullanması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE