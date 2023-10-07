Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe ve Şube Müdürleri Toplantısı Düzenledi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe ve şube müdürlerinin katılımıyla aylık değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda ilin tarım potansiyeli ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda İlçe ve Şube müdürlerinin katılımıyla aylık değerlendirme toplantısı düzenlenerek ilçelerin tarım potansiyelleri görüşüldü.

Düzce'de tarım alanında yapılan çalışmalar tüm hızı ile devam ederken, aylık ilçe ve şube müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. İl Müdürü Esra Uzun başkanlığında düzenlenen toplantıda ilin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi, gıda güvenliği, idari konular ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilip ileri de yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili yol haritası belirlendi.

Esra Uzun toplantıda yaptığı açıklamada "Öncelikli görevimiz her İlçe ve Şube müdürlüklerinin kendi görev sahasına giren konularda gerek idari işlerde gerekse de üreticilerimizin iş ve işlemlerinde azami şekilde özen gösterip tarımda verim ve kaliteyi arttırarak ilimiz ve ülke tarımına katkı sağlamak olmalıdır. İlimizdeki var olan Ari İşletme sayısının arttırılması gerekiyor. Çiftçi eğitim çalışmaları, tarım sigortaları, tarımsal ürün planlaması çalışmaları, sektör bazlı denetimler, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi proje çalışmaları, gübre bayii denetimleri, Türkvet, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda aşılama çalışmaları, mera çalışmaları hakkında tüm İlçe ve Şube müdürleri bilgili olmalı" ifadelerini yer verdi. - DÜZCE