Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce haberleri... Akçakoca'da sezonun ilk hamsisi tezgahtaki yerini aldı

Ekonomi Haberleri

Düzce haberleri... Akçakoca'da sezonun ilk hamsisi tezgahtaki yerini aldı

Düzce haberleri: DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar sezonun ilk hamsisiyle limana döndü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar sezonun ilk hamsisiyle limana döndü.

Karadeniz'e açılan tekneler son günlerde bol miktarda palamutla limana dönerken, Akçakoca'da bu kez yüzler hamsi ile güldü. Avlanmaya çıkan balıkçılar, sezonun ilk hamsisini limana getirdi. Tezgahlarda bol miktarda palamut ve hamsinin bulunması hem balıkçıların hem de vatandaşları memnun etti.

Balıkçı Erdal Göksel, "Bu sene palamut bol. Sezonun ilk hamsisi de çıktı. Yaklaşık 200-300 kasa hamsi limana geldi. Fiyatlar ise palamut 45 lira, ince palamutlar 25 liraya kadar düşüyor. Palamuttaki fiyatlar boyutuna göre değişiyor. Hamsiyi ise kilosu 50 TL'den satıyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Akçakoca Düzce Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title