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Düzce haber... Düzce'de konut satışlarında artış yaşandı

Ekonomi Haberleri

Düzce haber... Düzce'de konut satışlarında artış yaşandı

Düzce haberi: Düzce'de 2022 yılı Ağustos ayında 793 konut satıldı.

Düzce'de 2022 yılı Ağustos ayında 793 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, 2022 yılı Ağustos ayında Düzce ilinde 793 konut satıldı. Yapılan satışların 264 tanesi sıfır konutlarda yapılırken 529 adet ikinci el konut satışı yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 663 satış yapıldığı görülürken bu yıl satışlarda yüzde 19,60 artış olması dikkat çekti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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