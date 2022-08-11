Düzce haber: Düzce'de balın dozunu kaçırdığı için bitkin düşen ayıya isim aranıyor Düzce haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın. Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadesini kullandı. Bakanlığın sosyal medya hesabından, Düzce'nin Yığılca ilçesinde baygın halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi tarafından tedavi altına alınan ayıya ilişkin görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." ifadelerine yer verildi. Ekonomi AA / Sevgi Ceren Gökkoyun Düzce Ekonomi Haberler

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