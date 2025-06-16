Düzce Galericilerden Araç Alım Satımında Dikkatli Olun Uyarısı

Düzce Galericilerden Araç Alım Satımında Dikkatli Olun Uyarısı
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Düzce'de galericiler, araç alım satımı yapan vatandaşları yakın çevrelerine araç satarken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekonomik belirsizlikler nedeniyle peşin ödeme yapılması öneriliyor.

Düzce'de araç alım satımını yakın çevresine yapan vatandaşlara yönelik galericilerden önemli uyarı gelerek, dikkatli olunması istendi.

Araç alım satımı yapan vatandaşlara yönelik galericilerden önemli bir uyarı geldi. Türkiye genelinde araç piyasasında yaşanan hareketlilik sonrası, özellikle yakın çevresine ya da akrabasına araç satışı yapmayı düşünenlerin dikkatli olması istendi.

Galerici İhsan Açıkgöz, "Eğer bir aracınız varsa ve bunu satmak istiyorsanız yakın çevreniz veya dostunuz arabayı alayım 2-3 ay sonra parasını vereyim veya daha sonra vereyim diyorsa buna dikkat etmeniz gerekiyor. Malum ekonomik durumların karışık ilerliyor. Kimin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. O yüzden araç satacaklar mümkün olduğu kadar peşin paraya bu araçları satıp noterde paranızı alıp imzanızı atıp mutlu bir şekilde ticaretten ayrılmanızı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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