Düzce esnafına 1.1 milyar finansman desteği

Düzce esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi olağan mali kongresi yapıldı. Kongrede Düzceli esnaflara 19 yılda 1 milyar 185 milyon 560 bin lira finansman desteği verildiği açıklandı.

Düzce Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Mali Kongresi tamamlandı.

KYK Salonu'nda yapılan kongrede bir konuşma yapan 5. Bölge Birliği Başkanı ve Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koopertifi Başkanı Ertan Taşlı, görevi devir aldıkları 2006 yılından bu yana esnaflara sağlanan finansman desteği konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

19 yılda Düzce esnafına toplam 1 milyar 185 milyon 560 bin lira finansman desteği verildiğini anlatan Taşlı, kooperatifin mevcut plasman tutarının ise 602 milyon 660 bin lira olduğunu söyledi. Halk Bank üzerinden sağlanan kredi faizlerinin yıllık yüzde 29 ve vade süresinin 4 yıl olduğunu ifade eden Taşlı, "genel faizlerin düşmesiyle birlikte yüzde 29 olan oranın da düşmesini bekliyoruz" dedi. Ertan Taşlı, "Genel Başkanımız Abdülkadir Akgül'ün riyasetinde her zaman her şartta Türkiye genelinde esnaflarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kooperatifin aracılığı ile esnafa finansman desteğinin bundan sonra da devam edeceğini belirten Taşlı, hali hazırda 750 bin lira olan limitin önümüzdeki süreçte artırılmasının beklendiğini, bu konuda hükümet ve Halk Bankası nezdinde görüşmeler yapıldığını aktardı. Ertan Taşlı "Esnafımıza verilen bu destekler den dolayı Başta Genel Başkanımız A.Kadir Akgül'e Halkbank Genel Müdürüne ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a esnafımız ve Kooperatiflerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. Toplantıda daha sonra kooperatifin geçmiş dönem hesapları ile gelecek döneme ait hesap ve tahmini bütçeleri oy birliği ile onaylandı. - DÜZCE

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