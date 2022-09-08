Düzce ekonomi haberleri... Düzce'de okul servis tarifesi belirlendi

Düzce gelişmesine göre 2023 eğitim öğretim yılı servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahları belli oldu.

2023 eğitim öğretim yılı servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahları belli oldu. Buna göre yeni eğitim döneminde en kısa mesafe 500 TL, en uzun mesafe ise 1100 TL olarak belirlendi.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı servis güzergah ücretleri, maliyet tablosu ve kilometre ücret tarifeleri belirlendiği toplantı Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden'in başkanlık ettiği toplantıya Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma, Otobüsçüler-Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Düzce Şoförler ile Otomobilciler Esnaf Odası katıldı.

Öğrenci servis ücretlerinin görüşüldüğü toplantıda en kısa mesafe (0-1 km) 500 TL olarak belirlenirken en uzun mesafe olan 23-25 km ise 1100 TL olarak belirlendi. 25 kilometrenin aşılması halinde ise kilometre başına 13 TL ek ödeme alınacak. Ayrıca, 36 hafta üzerinden uygulamaya konulan servis ücret tarifesini peşin ödeyenlere yüzde 10, iki çocuğun birden servisle yolculuk yapması halinde de yine yüzde 10 indirim uygulanması da temsilcilerin imzalarıyla karara bağlandı. - DÜZCE