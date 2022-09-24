Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce ekonomi haberi | Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 125 bine yaklaştı

Ekonomi Haberleri

Düzce ekonomi haberi | Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 125 bine yaklaştı

Edinilen Düzce gelişmesine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 124 bin 79 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 124 bin 79 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 124 bin 79'a ulaştı. Araç türlerine bakıldığında ise 61 bin 305 otomobil, 2 bin 639 Minibüs, bin 485 Otobüs, 19 bin 16 Kamyonet, 5 bin 12 Kamyon, 20 bin 914 Motosiklet, 13 276 Traktör, 432 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Tragger Düzce Ekonomi Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title