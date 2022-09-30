Düzce ekonomi haberi | Düzce'de ihracat ve ithalat arttı

Düzce ilinde Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 29,7, ithalat yüzde 23,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sistemi dahilinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce'de ihracat 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,7 artarak 32 milyon 056 bin dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 19 milyon 408 bin dolar olarak gerçekleşti. - DÜZCE