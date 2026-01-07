Haberler

Düzce'den bin 574,395 ton kedi köpek maması ihraç edildi

Güncelleme:
Düzce'nin ihracat kalemlerine bu yıl dahil olan kedi ve köpek maması ihracatı, 10 ayda toplam 1574 ton 395 kilo olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl 2000 tona yaklaşan ihracat rakamları dikkat çekti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ihracat kalemine bu yıl giren kedi köpek maması ihracatı 10 ayda bin 574 ton 395 kilo gerçekleşti.

Düzce'de ihracat kalemleri arasına bu yıl ilk kez giren kedi ve köpek maması oldu. 2025 yılında ihraç edilen kedi köpek maması ise 2 bin tona yaklaştı.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında da 171,250 ton, eylül ayında 153,645 kilo, ekim ayında 190 ton, kasım ayında 267,3 ton, aralık ayında 189,6 ton olmak üzere toplam bin 574 ton 395 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
