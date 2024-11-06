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Düzce'den Fındık İhracatı Rekor Kırdı

Düzce'den Fındık İhracatı Rekor Kırdı
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Düzce'de fındık ihracatı bu yıl geçen yıla göre önemli bir artış göstererek 14 bin 81 ton seviyesine ulaştı. Türkiye, dünya fındık pazarının büyük bir kısmını elinde bulunduruyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de fındık ihracatı geçen yılın rakamlarının çok çok üstüne çıktı. Düzce'den 10 ayda Avrupa Birliği ülkelerine 14 bin 81 ton fındık ihraç edildi.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine göre ise bu yıl Ocak ayında 2 bin 294 ton, Şubat ayında 541 ton, Mart ayında bin 151 ton, Nisan ayında 884 ton, Mayıs ayında 741 ton, Haziran ayında 429 ton, Temmuz ayında bin 7 ton, Ağustos ayında 534 ton, Eylül ayında bin 948 ton, Ekim ayında da 4 bin 552 fındık ihraç edildi.

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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