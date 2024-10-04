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Düzce'den Avrupa'ya 9 Aylık Fındık İhracatı 9.529 Ton

Düzce'den Avrupa'ya 9 Aylık Fındık İhracatı 9.529 Ton
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Düzce'de 2023 yılının ilk 9 ayında Avrupa Birliği ülkelerine 9 bin 529 ton fındık ihraç edildiği açıklandı. Türkiye, fındık üretiminde ve ihracatında dünya çapında lider konumda.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 9 ayda Avrupa Birliği ülkelerine 9 bin 529 ton fındık ihraç edildiği açıklandı. Geçen yıl yapılan fındık ihracat rakamına bu yıl 9 ayda ulaşılmış oldu.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Ocak ayında 2 bin 294 ton, Şubat ayında 541 ton, Mart ayında bin 151 ton, Nisan ayında 884 ton, Mayıs ayında 741 ton, Haziran ayında 429 ton, Temmuz ayında bin 7 ton, Ağustos ayında 534 ton ve Eylül ayında bin 948 ton fındık ihraç edildi.

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında 9 bin 730 bin ton iç fındık ihracatı gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Avrupa Birliği İhracat Türkiye Ekonomi Güncel Tarım Dünya

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