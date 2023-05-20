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Düzce'den Avrupa Birliği Ülkelerine Bin 430 Ton İç Fındık İhracatı

Düzce'den Avrupa Birliği Ülkelerine Bin 430 Ton İç Fındık İhracatı

Ekonomi Haberleri

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk dört ayında bin 430 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti. Türkiye, dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutarak birçok ülkeye fındık ihraç ediyor.

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan binlerce ailenin geçimini sağlayan Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk dört ayında bin 430 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce çiftçi tarafından üretiliyor.

Fındık üretiminin önemli yerlerinden olan Düzce'de bu yıl Ocak ayında 489 ton, Şubat ayında 265 ton, Mart ayında 421 ton Nisan ayında 255 ton olmak üzere toplam bin 430 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den geçen yıl ise 20 bin 299 ton 35 kilo iç fındık ihracatı yapılmıştı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Avrupa Birliği Türkiye Düzce Ekonomi Haberler

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