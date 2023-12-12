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Düzce'den AB Ülkelerine İç Fındık İhracatı Rekor Kırdı

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Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kasım ayında yapılan iç fındık ihracatı, yılın en yüksek dış satımı olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'nin ocak-kasım aylarındaki ihracatının büyük bir kısmını işlenmiş iç fındık oluşturdu. Geçen yılın mahsulü hala yoğun şekilde işlem görmekte olup, gelecek sezon için bahçelerde hazırlıklar devam etmektedir.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iç fındık ihracatı yapılan Düzce'den, kasım ayında 1909 tonla yılın en yüksek dış satımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-kasım aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık dış satımının yapıldığı ifade edildi.

Bu yıl ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisanda 255, mayısta 603, haziranda 487, temmuzda 534, ağustosta 424, eylülde 1172, ekimde 933 ve kasımda 1909 ton olmak üzere 7 bin 492 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirilen açıklamada, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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