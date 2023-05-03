Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı yılın ilk 4 ayında hız kesmedi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 4 ayında 1430 ton iç fındık ihracatı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımsal faaliyet verileri paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda önemli yere sahip Düzce'nin ocak-nisan aylarında ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu ifade edildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık ihracatı gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisan ayında da 255 ton olmak üzere yılın ilk dört ayında 1430 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği, bahçelerde gelecek sezon için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.