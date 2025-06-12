Düzce'den AB Ülkelerine Fındık İhracatı 12 Bin Tonu Aştı

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Düzce'nin ocak-mayıs ayları arasında Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı iç fındık ihracatı 12 bin 851 ton olarak kaydedildi. İşlenmiş iç fındığın büyük bölümünü oluşturduğu dış satışlar, geçen yıl toplamda 20 bin 142 ton fındık ihracatı gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk 5 ayında 12 bin 851 ton iç fındık satıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün paylaştığı tarımsal faaliyet verileri açıklamasında, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-mayıs aylarındaki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğüne değinilen açıklamada, kentten geçen yılın tamamında 20 bin 142 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697 ton ve mayısta 1780 olmak üzere toplam 12 bin 851 ton iç fındığın AB ülkelerine satıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Ekonomi
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