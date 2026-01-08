Haberler

Düzce'den AB ülkelerine 2025'te 16 bin 456 ton iç fındık ihraç edildi

Güncelleme:
Düzce'den geçen yıl Avrupa Birliği ülkelerine toplamda 16 bin 456 ton iç fındık satıldı. Dış satışın büyük kısmını işlenmiş iç fındık oluşturdu.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl 16 bin 456 ton iç fındık satıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den geçen yılın tamamında gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındık oluşturdu.

AB ülkelerine ocakta 2 bin 416, şubatta 3 bin 6, martta 2 bin 952, nisanda 2 bin 697, mayısta 1780, haziranda 610, temmuzda 887, ağustosta 463, eylülde 478, ekimde 472, kasımda 590 ve aralık ayında 105 ton iç fındık satıldı.

Geçen yıl toplamda 16 bin 456 ton iç fındığın ihraç edildiği kentte, 2025 ürününün pazara inmeye devam ettiği belirtildi.

