Düzce'den AB Ülkelerine 11 Ayda 7 Bin 494 Ton İç Fındık İhracatı

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'den AB ülkelerine 11 ayda 7 bin 494,25 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti. Türkiye, fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutuyor.

DÜZCE(İHA) – Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan binlerce ailenin geçimini sağlayan Düzce'den AB ülkelerine 11 ayda 7 bin 494,25 ton iç fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de binlerce aile tarafından üretiliyor.

Fındık üretiminin önemli yerlerinden olan Düzce'de bu yıl Ocak ayında 489 ton, Şubat ayında 265 ton, Mart ayında 421 ton, Nisan ayında 255 ton, Mayıs ayında 603 ton ve Haziran ayında da 487 ton, Temmuz ayında 534,6 ton, Ağustos ayında 424,9 ton, Eylül ayında 1 milyon 172 ton 750 kilo, Ekim ayında ise 933 ton ve kasım ayında 1 milyon 909 ton olmak üzere 7 bin 494 ton 25 kilo iç fındık ihracatı yapıldı.

Düzce'den bir önceki yıl AB ülkelerine 20 bin 299 ton 35 kilo iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE