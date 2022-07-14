Düzce'den 668 ton fındık ihraç edildi - Haberler

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Düzce'den 668 ton fındık ihraç edildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Düzce'den 668 ton fındık ihraç edildi

DÜZCE(İHA) –Düzce'den mayıs ayında Avrupa ülkelerine 668 ton 232 kilo fındık ihracatı gerçekleşti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'den mayıs ayında Avrupa ülkelerine 668 ton 232 kilo fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındık üretiminin önemli merkezlerden biri olan Düzce'den Avrupa Birliğine bağlı ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. 2022 yılının Mayıs ayında 668 ton 232 kilogram iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Fındık haricinde Düzce'den bin 30 ton 268 kilo diğer gıda maddeleri, bin 223 ton 436 kilo orman ürünleri ihracat edildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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