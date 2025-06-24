Düzce'den 393 Ton Kedi ve Köpek Maması İhracatı

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Düzce'de son 3 ayda toplamda 393,2 ton kedi ve köpek maması ihracatı gerçekleştirilirken, ihracat kalemlerine bu ürün de eklenmiş oldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den son 3 ayda 393,2 ton kedi ve köpek maması ihracatı yapıldığı açıklandı.

Düzce'de ihracat kalemleri arasına fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerinin yanı sıra kedi ve köpek maması da eklendi. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton ve mayıs ayında 229,2 ton olmak üzere toplam 393,2 ton kedi ve köpek maması ihraç edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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