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Düzce'deki Otomobil Parçaları Fabrikasına Vali Ziyareti

Düzce'deki Otomobil Parçaları Fabrikasına Vali Ziyareti
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Düzce'nin Gümüşpınar köyünde bulunan otomobil parçaları üreten fabrikanın ziyaretinde Vali Selçuk Aslan, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşpınar köyünde bulunan ve otomobil parçaları üretimi yapan fabrikayı Vali Selçuk Aslan ziyaret ederek, fabrika yönetiminden üretim ile ilgili bilgiler aldı.

Dünya'nın dört bir yanında bulunan otomobil firmalarına ürünler yetiştiren Düzce'de ki otomotiv parçaları üreten fabrikayı Vali Selçuk Aslan ve beraberinde ki heyet ziyaret etti. Fabrika yönetimi ile fabrikanın üretim çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Vali Aslan, daha sonra firma sahibi Mehmet Saygın ve Genel Müdür Duran Ertaş ile birlikte üretim alanında incelemelerde bulunarak çalışanlara kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Otomobil Ekonomi Selçuk

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