Düzce'deki Firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesi'nde Eğitim Tamamlandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) hazırladığı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2023 yılı teknik destek programıyla desteklenen ildeki firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesi'nde eğitim aşaması tamamlandı.

Katılımcı firmalara eğitimde; karbon ayak izi hesaplama yöntemleri, AB ülkelerinin bu konudaki ürün bazlı kriterleri, firmaların edinmesi gereken belgeler, ihracat aşamasında ürünlerde olması gereken standartlarla ilgili bilgiler verildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, oda olarak üyelerin ham madde temininden ihracat aşamasına kadar olan tüm aşamalarda yanlarında olmaya, kurumsal gelişimlerine katkı sağlamaya gayret ettiklerini söyledi. Bıyık, "Bilindiği gibi Avrupa Birliği başta olmak üzere dünya genelinde karbon ayak izi konusu ciddi şekilde gündeme gelmektedir. Ülkeler küresel ısınma, kaynakların verimli kullanılması gibi konularda ciddi adımlar atmaktadır. Bunun neticesinde de Avrupa Yeşil Mutabakatı imzalanmıştır. Bu düşünce AB'ye ithal edilecek ürünlerde bazı kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir. AB'nin en önemli tedarikçi ülkelerinden biri konumunda olan Türkiye de bu kriterlere uyum için önemli mesafe kat etti. Biz de oda olarak üyelerimizin ilgili mutabakat gereği edinmesi gereken yetkinlikler konusunda kendilerine destek olmak amacıyla Düzce'deki Firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesini geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Projenin önümüzdeki aşamasında firmalar yerlerinde ziyaret edilerek ihtiyaç analizleri yapılacak. - DÜZCE