Düzce'de yerli ve milli beton yollar yapılıyor

Düzce'de köy yolları silindirle sıkıştırılmış beton yol olarak yapılıyor. Bu yol türü asfalttan daha ucuza mal edilirken daha uzun ömürlü oluyor. Düzce İl Özel İdaresi, yerli malzemeler kullanarak doğa dostu bir yol yapımı gerçekleştiriyor.

Düzce'de yollar yerli ve milli yapılıyor

Asfalttan daha ucuza mal ediliyor, daha uzun ömürlü oluyor

DÜZCE - Düzce'de köy yolları hem yerli hem de milli olarak yapılıyor, silindirle sıkıştırılmış beton yollar asfalttan daha ucuza mal edilirken daha uzun ömürlü oluyor.

Düzce'de köy yolları silindirle sıkıştırılmış beton yol oluyor. Düzce İl Özel İdaresi, Düzce'de üretilen çimento, Düzce'den çıkartılan agrega taşı ile yapılan yollar hem daha sağlam hemde daha uzun ömürlü olurken tamda bir doğa dostu. Ekipler son olarak Nasırlı köyüne bağlı Sarıkasım Mahallesine beton yol serimi yaptı.

Doğa dostu yol yapıldığını belirten köy sakinlerinden Abdurrahim Gürel, "Çok güzel bir çalışma. Beton yol hem doğaya uygun hem doğaya sağlıklı bir çalışma. Hem de köyümüze güzel oldu. Yapanlara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli diyebiliriz"

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ile birlikte bu güne kadar 90 kilometreyi bulmuş betan yol çalışmasında incelemelerde bulundu. Vali Selçuk Aslan, "Nasırlı köyümüzde silindir ile sıkıştırılmış beton yol çalışmasını inceliyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde görme imkanımız oldu. Bu konsept son yıllarda çok hızlı bir şekilde gelişiyor. İl Özel İdaresi olarak önemli ölçüde yol ağımızda standart gelişmeyi bu şekilde yapmaya başladı. Geçen sene 70 kilometrelik çalışma yapıldı. Bu yıl sonuna kadar 30 kilometreyi aşmayı planlıyoruz. Silindirle Sıkıştırılmış Betontamamı Düzce'den tedarik etme imkanımız olan malzemeler ile yüksek standartta ulaşım konforu veriyor. Çimentoyu, agrega taşını buradan tedarik ediyoruz. Diğer yol çeşidine göre SSB biraz daha çevreci. İçerisinde petrokimya bulunmuyor. Çimento tarzı malzemeler doğadan elde ediliyor. İçinde yaşadığımız cennet coğrafyayı gelecek nesillere taşıma noktasında da yavaş yavaş bizde asfalt noktasında SSB'ye ağırlık verme eyilimindeyiz. Kullanılan tüm malzemeler 'Madde İn Düzce' diyebileceğimiz malzeme. Bu yüzden Yerli ve Milli demek abartı olmaz" şeklinde konuştu.