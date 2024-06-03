Düzce'de Uzman Eller Projesi ile Büyükbaş Hayvan Sayısı Arttı

Düzce'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı "Uzman Eller Projesi"nden faydalanan Murat Temeltaş, 7 yılda büyükbaş hayvan sayısını 15'den 75'e çıkardı.

Düzce'de yaşayan Murat Temeltaş, 2018 yılında Uzman Eller Projesine başvurdu. Başvurusunun ardından 15 büyükbaş alan Temeltaş besiciliğe başladı. Temeltaş, aldığı desteğin ardından 7 yılda çiftliğindeki hayvan sayısını 75'e çıkardı.

Devlet desteğinin kendisini teşvik ettiğini anlatan Murat Temeltaş, "2018'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Uzman Eller projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulundum. Başvurum onaylanınca 15 hayvan aldım. 2024 yılındayız ve şu anda 75 hayvanımız var" dedi.

"Destekleri takip ediyorum"

Murat Temeltaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklerini takip ettiğini ifade ederek, "Desteklerden yararlanmaya çalışıyoruz. Teşviklerin bu şekilde verilmesi çok güzel. Bu mesleğe sahip olanlar veya üniversiteden mezun olanlara verilmesi hem istihdam konusunda hem de ülkemizdeki hayvancılığın, tarımın gelişmesi adına çok önemli. Bu desteklerin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Tarım ve hayvancılık insan hayatından hiçbir zaman çıkmaz. Her zaman yaşadığımız sürece et yiyoruz, ekmek yiyoruz. Bunların hepsi olmak zorunda" ifadelerini kullandı. - DÜZCE