Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Açıklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 143 bin 357 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Düzce'de ki araç sayısı 143 bin 357 oldu. Araç türlerine göre ise 67 bin 49 otomobil, 2 bin 743 minibüs, bin 512 otobüs, 20 bin 208 kamyonet, 5 bin 455 kamyon, 31 bin 803 motosiklet, 537 özel araç ve 14 bin 50 traktör mevcut. - DÜZCE