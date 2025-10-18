Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 158 Bin 756'ya Ulaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 158 bin 756 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de otomobilden sonra en çok araç motosiklet oldu. - DÜZCE