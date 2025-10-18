Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 158 Bin 756'ya Ulaştı
Düzce'de eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 158 bin 756'a ulaştığı açıklandı. İstatistikler, her geçen ay kayıtlı araç sayısının arttığını gösteriyor. Düzce'de otomobillerden sonra en çok tercih edilen araç türü motosiklet oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de otomobilden sonra en çok araç motosiklet oldu. - DÜZCE
