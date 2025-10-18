Haberler

Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 158 Bin 756'ya Ulaştı

Düzce'de eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının 158 bin 756'a ulaştığı açıklandı. İstatistikler, her geçen ay kayıtlı araç sayısının arttığını gösteriyor. Düzce'de otomobillerden sonra en çok tercih edilen araç türü motosiklet oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül ayı sonu itibarıyla 158 bin 756 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de otomobilden sonra en çok araç motosiklet oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
