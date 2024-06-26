Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 140 Bin 884 Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs 2024 sonu itibarıyla 140 bin 884 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 140 bin 884 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 66 bin 339 otomobil, 2 bin 732 Minibüs, bin 505 Otobüs, 20 bin 49 Kamyonet, 5 bin 422 Kamyon, 30 bin 368 Motosiklet, 13 bin 949 Traktör, 520 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE