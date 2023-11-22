Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 135 Bine Yaklaştı

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 134 bin 706 oldu. Otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, motosiklet, traktör ve özel amaçlı taşıtların yer aldığı verilere göre, toplam araç sayısı 135 bine yaklaştı.

DÜZCE(İHA) – Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı 135 bine yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 134 bin 706 oldu. Araç türlerine bakıldığında ise 64 bin 225 otomobil, 2 bin 689 Minibüs, bin 498 Otobüs, 19 bin 693 Kamyonet, 5 bin 316 Kamyon, 27 bin 79 Motosiklet, 13 bin 719 Traktör, 487 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - DÜZCE