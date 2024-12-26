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Düzce'de Ticari Araçlar İçin UTTS Montajları Devam Ediyor

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Düzce'de ticari araçlarda zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemleri (UTTS) montajları sürüyor. Şubat ayına kadar tamamlanması gereken montajlar, kayıtdışı ekonomiyle mücadele amacı taşıyor.

Ticari araçlar için zorunlu UTTS montajları sürüyor

DÜZCE - Ticari araçlarda zorunlu hale getirilen ve şubat ayına kadar takılması gereken Ulusal Taşıt Tanıma Sistemleri Düzce'de araçlara entegre ediliyor.

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele çerçevesinde başlatılan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemleri montajları Düzce'de devam ediyor. İstasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak elle aktarılmasını sağlayacak sistem için aparatların takımı sürüyor.

Son günün şubat ayına kadar ertelendiğini vurgulayan UTTS Montaj servisi müdürü Bilal Özçelik, " UTTS Ulusal Taşıt Tanıma sistemleri olarak geçer. Araçların deposuna takılan halka ve etiketler ile araçların istasyona gittiğinde plakaları otomatik tanıma sistemidir. Plakaların elle girilmesini engellemek için yapılmış bir sistemdir. Düzce'de montaj yapan ilk firmayız. Müşterilerimize hizmet vermek için 5 personel ile montajlarımıza devam etmekteyiz. Araçların başında yaklaşık 10-15 dakika bir işlemimiz oluyor. Müşterilerimiz utts.gov.tr adresinden başvurularını yaptıktan sonra bize gelip montaj kodları ile beraber cihazları monte ediyoruz. Ticari araçlarda zorunlu hale geldi. Şubat ayına kadar da montaj süresi uzatıldı. Önceden 2025'e kadardı. Şimdi ocak ayının sonuna kadar uzatıldı. Ocak ayından sonra araçlar istasyona gittiği zaman yakıt alınabilecek ama gider olarak gösterilemeyecek ticari araçlar için. Önümüzdeki 2025 Temmuz ayından sonra sıfır alınacak tüm araçlarda bireysel araçlarda dahil olmak üzere bunlar takılacak. 1 ay süre verilecek ve bunlara da takılacak. Yakıtını gider olarak gösteren her mükellefin bu aparatı şubat ayına kadar taktırması lazım" ifadelerini kullandı.

Düzce'de Ticari Araçlar İçin UTTS Montajları Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Ekonomi
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