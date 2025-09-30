Haberler

Düzce'de Ticaret Raporu: İhracat 25 Milyon Doları Aştı

Düzce'de 2023 yılı Ağustos ayında 25 milyon 377 bin dolar ihracat, 17 milyon 838 bin dolar ithalat gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bu rakamlar, önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında artış gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
