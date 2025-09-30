Düzce'de Ticaret Raporu: İhracat 25 Milyon Doları Aştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 25 milyon 377 bin dolar ihracat, 17 milyon 838 bin dolar ithalat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Düzce'de bir önceki yılın ağustos ayına göre bu yıl genel ticaret sistemine göre 25 milyon 377 bin dolar ihracat, 17 milyon 838 bin dolar ithalat gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE