Düzce'de Tekstil Atıklarının Ekonomiye Kazandırılması İçin Kumbaralar Yerleştirildi

Düzce Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amacıyla kent merkezinde 250 farklı noktaya tekstil ağı kumbaraları yerleştirdi. Evlerde oluşan giysi, ayakkabı ve tekstil atıkları düzenli periyotlarda toplanacak ve geri dönüşümü yapıldıktan sonra ekonomiye kazandırılacak.

Düzce'de tekstil atıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla 250 farklı noktaya "tekstil ağı kumbarası" yerleştirildi.

Düzce Belediyesince "Sıfır Atık" uygulamaları kapsamında tekstil ürünlerinin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla proje geliştirildi.

Bu çerçevede kent merkezinde 250 farklı yere tekstil atığı kumbaraları kuruldu.

Kumbaralar sayesinde evlerde oluşan giysi, ayakkabı ve tekstil atıkları, türüne uygun şekilde bertaraf edilmesi için düzenli periyotlarda toplanacak.

Proje sayesinde evsel atıklardan farklı olarak kaynağında ayrıştırılacak tekstil atıkları, geri dönüşümü yapıldıktan sonra ikincil hammadde olarak ekonomiye kazandırılacak.

Projeyle yaşanabilir çevre bilincinin kent genelinde yaygınlaştırılması da hedefleniyor.