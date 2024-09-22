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Düzce'de Süt ve Bal Üreticiliğine Büyük Destek

Düzce'de Süt ve Bal Üreticiliğine Büyük Destek
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Düzce'de 13 aileye toplamda 289 bin lira hibe ve 2 milyon 730 bin lira destek kredisi verildi. Süt sığırcılığı ve fenni arıcılık projeleri kapsamında faizsiz kredilerle yerel üretim teşvik ediliyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 13 aileye süt ve bal üreticiliği için 289 bin lirası hibe 2 milyon 730 bin lira destek kredisi verildi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce orman köylülerinin yerinde istihdamının sağlanması ve gelirlerinin arttırılması için ekonomik amaçlı ORKÖY projeleri kapsamında süt sığırcılığı ve fenni arıcılık alanlarında gelirlerini artıcı 546 bin lirası hibe olmak üzere toplam 2 milyon 730 bin lira destek kredisi dağıtıldı. Ekonomik amaçlı olarak süt sığırcılığı gibi hayvancılık desteklerinin faizsiz olduğunu vurgulayan yetkililer, 2024 yılında Düzce Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 2 orman köyünde 7 aileye 14 baş simental ırkı süt sığırcılığı projesi kapsamında 378 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon 888 bin lira kredi desteği verildiği belirtti. Kullandırılan kredilerin yüzde 20'si hibe, kalanı 1 yıl geri ödemesiz 5 yıl boyunca yıllık 1 taksit olmak üzere faizsiz 5 taksitte geri ödeneceği belirtildi.

Ayrıca Muncurlu Köyünde 6 haneye proje başı 30 kovan 840 bin lira fenni arıcılık kredisi kullandırıldı. Bu kredilerin yüzde 20'si ORKÖY hibesi olup kalanı 4 yıl boyunca yıllık 1 taksit olmak üzere faizsiz 4 taksitte geri ödenecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Yönetim Ekonomi Tarım Yaşam

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